Руккола сжигает жир

Руккола признана изданиям Forbes одним из восьми видов самой полезной зелени за ее жиросжигающие свойства.

Анализ целого ряда исследований показал, что рукола действует как натуральный энергетик. Вещества, которые входят в ее состав, заметно активизируют обмен веществ в человеческом организме.

Некоторые исследователи утверждают, что рукола просто незаменима для тех, кто борется с избыточным весом – ее листья выводят холестерин и тонизирую организм в целом.

Руколе приписывается много полезных свойств. Ее употребление рекомендуется при эректильной дисфункции, расстройствах нервной системы, выпадении волос, воспалении почек, проблемах с кожей.

Когда готовите салат из руколы, помните: его следует съесть сразу же после приготовления, хранению он не подлежит. Большие листки руколи рвут руками: если их резать ножом, на месте среза появится ржавчина.

ridna.ua