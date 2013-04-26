В Украине усовершенствуют систему контроля качества медицинской помощи

Министерство здравоохранения Украины с целью совершенствования системы контроля качества медицинской помощи начало работу с пересмотра условий выдачи лицензий на медицинскую практику, повышения роли профессиональных ассоциаций медицинских работников, создания независимых центров оценивания качества медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, любые изменения в механизме контроля качества медицинской помощи нуждаются в подготовительном этапе по изучению и выявлению всех рисков и потребностей. Именно поэтому к решению поставленных задач Минздрав Украины привлекает другие органы исполнительной власти и общественность.

Так, накануне состоялось открытое заседание Министерства здравоохранения Украины и ПК-09 Медицина ТКА Национального агентства аккредитации Украины на тему: «Лицензирование медицинской практики и аккредитации медицинских заведений в современных условиях» под председательством заместителя министра здравоохранения Александра Толстанова с представителями общественных организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, ГП «Укрметртестстандарт» Министерства экономического развития и торговли Украины и главных внештатных специалистов Минздрава Украины.

На заседании обсуждались самые неотложные вопросы, касающиеся перспектив усовершенствования контроля качества медицинской помощи, в частности, вопросы лицензирования хозяйственной деятельности по медицинской практике. Еще одним важным вопросом стал проект постановления Кабинета министров Украины относительно изменений в Порядок аккредитации заведений здравоохранения. На сегодняшний день на официальном веб-сайте Минздрава Украины размещен этот проект для широкого общественного обсуждения (http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20130416_0.html).

Также на встрече специалисты и общественность определялись, какими могут быть пути гармонизации алгоритмов контроля качества деятельности клинико-диагностических лабораторий с европейским законодательством.

Создание эффективной системы лицензирования медицинской практики и аккредитации заведений здравоохранения является обязательным условием для внедрения в будущем дееспособного обязательного медицинского страхования, к которому стремится Украина по примеру развитых стран.