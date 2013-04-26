Чай против весенней апатии

Чтобы не стать жертвой весенней депрессии, следует принимать особые витаминные настои и чаи. Они не только избавят тебя от весенней хандры, но и повысят иммунитет.

1. Чай против депрессии. Возьми две равные части таких трав: мяты перечной, душицы, чабреца, зверобоя, соцветия малины, земляники и черной смородины. Пей этот особый чай 3 раза в день по стаканчику.

2. Витаминный напиток против хандры. 1 ст. л. сухих плодов шиповников залей 0.5 л. кипятка, после вскипяти в течение 10 минут в кастрюле с крышкой. Настаивай в теплом месте около часа, после – процедите. Пей 3 раза в день по половине стакана до еды. Можешь добавить сахар или мед.

3. Чтобы избавиться от весенней хандры, старайся почаще есть чеснок и лук, а также капусту, которая поможет привести твое здоровье и фигуру в порядок.

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