Сегодня - 27-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполняется 27-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Авария на ЧАЭС стала крупнейшей экологической катастрофой современности Эта крупнейшая экологическая катастрофа современности произошла в 1 час. 23 мин. 26 апреля 1986, когда взорвался реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

После взрыва в воздух была выброшена радиоактивная пыль, поднявшаяся на высоту 1500 м и была перенесена ветром в Скандинавию, Центральную и Юго-Восточной Европы, Северной Италии. Сначала руководство советской Украины и СССР пыталось скрыть масштабы трагедии, однако после сообщений о Чернобыльской катастрофе в американских и европейских средствах массовой информации началась эвакуация около 130 тыс. жителей Киевской области из зараженных радиацией районов; радиоактивному поражению подверглись около 600 тыс. человек, в первую очередь, ликвидаторы аварии (пожарные, военные, специалисты, которые тушили пожар, дезактивировали местность, сооружали защитный комплекс на 4-м блоке АЭС - саркофаг). Из оборота изъято около 5 млн. га земли, вокруг АЭС создана 30-км зона отчуждения.

Также, сегодня, в годовщину аварии на ЧАЭС, Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку на государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» (Киевская область, Чернобыльская зона отчуждения).