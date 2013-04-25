Лутковская негативно относится к запрещению абортов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская негативно относится к инициативе о запрещении абортов в Украине.

Об этом она сказала во время прямой телефонной линии в редакции газеты “Комсомольская правда в Украине”.

“Я лично отношусь к такой инициативе негативно. Опыт запрещения абортов был в прошлом нашей страны, это было во времена Иосифа Сталина. Что мы имели вследствие этого? Большое количество изувеченных судьбой женщин, которые все равно лишались нежелательных детей, но делали это подпольно”, - сказала В.Лутковская.

По ее мнению, этот вопрос нужно решать другим путем, а не установлением уголовной ответственности или запрещения на прерывание беременности.

Как считает Омбудсмен, этот вопрос нужно решать с морально-этической точки зрения, «объяснять женщинам, что материнство - это счастье».

Также, по словам В.Лутковской, нужно учитывать и финансово-экономическое состояние каждой конкретной семьи, ведь каждая женщина должна быть уверена в том, что в случае рождения ребенка она не останется без помощи государства.

«В таком случае вопрос о запрещении прерывания беременности как забота о количестве населения не будет стоять вообще», - считает она.