Президент предоставил статус национального Институту терапии

Президент Украины Виктор Янукович предоставил Институту терапии имени Любови Трофимовны Малой Национальной академии медицинских наук Украины статус национального.

Как отмечается в указе, обнародованном на сайте главы государства, статус предоставлен, «учитывая общегосударственное и международное признание деятельности Института терапии имени Л.Т.Малой Национальной академии медицинских наук Украины, его научные и практические достижения в отрасли терапии, весомый вклад в развитие здравоохранения».