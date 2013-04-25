Программа “Питьевая вода” должна выполняться независимо от бюджета
Настаивает Президент
Президент Украины Виктор Янукович настаивает, чтобы программа “Питьевая вода” выполнялась независимо от возможностей бюджета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
В.Янукович напомнил, что в свое время был инициатором принятия этой программы и подчеркнул, что нужно контролировать ее внедрение.
“Программа должна неуклонно выполняться, как бы это ни было сложно с точки зрения ограниченности финансовых ресурсов. Ожидать лучших времен, когда люди страдают без питьевой воды... недопустимо”, - подчеркнул он.
Как заявил В.Янукович, эффективное использование водных ресурсов является одним из ключевых факторов национальной безопасности и социально-экономического развития страны.
Он заметил, что, по оценкам экспертов, Украина по объемам запасов собственных водных ресурсов относится к наименее обеспеченным среди стран Европы, при этом наименее обеспеченными питьевой водой являются юг и восток страны.
“Поэтому актуальнейшей задачей украинских властей является эффективное и рациональное использование водных ресурсов”, - сказал Президент.