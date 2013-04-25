Завтра в Украине +26°

Завтра в Украине осадки не ожидаются, днем до 26° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, на севере Левобережья 2-7°, на юге страны и Закарпатье 9-14°; днем 17-22°, в западных областях и южной части 21-26°.

В Киеве и области в пятницу - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 5-10°, днем 17-22°, в Киеве ночью 7-9°, днем около 20°.