Детских садов в Украине стало больше?

С 2010 года количество дошкольных учебных заведений в Украине увеличилось на 1350 (8,7%) и их общее число составляет почти 16,5 тысяч.

За три года дополнительно более 205 тысяч украинских детей получили места в детских садах, заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время торжественного открытия детсада в военном городке Черкасское Днепропетровской области, сообщили УНИАН в пресс-службе правительственного чиновника.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 января 2013 года детсады посещают более 1,4 млн детей. Дошкольным образованием в Украине охвачены 91,5% детей в возрасте от 3 до 6 лет и 99,9% детей 5-летнего возраста.

«Правительство будет и в дальнейшем развивать дошкольное образование. С начала 2013 года в стране открыты 12 детских садов и возобновлена работа 4 дошкольных учебных заведений, которые не работали длительное время. Также созданы 72 новые группы в действующих учебных заведениях. Все это дало возможность создать в этом году дополнительно 1935 мест для украинских детей», - сказал А.Вилкул.

В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель министра обороны Владимир Можаровский и председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников.