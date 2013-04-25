Прививками должно быть охвачено 95% населения Украины

Прививками против сложных инфекционных болезней должно быть охвачено 95% населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, по закону эпидемиологии, стойкий популяционный иммунитет вырабатывается тогда, когда прививками охвачено 95% населения.

«В прошлом году мы достигли роста (охвата прививками) на 20%, в частности, за счет снижения цен. В течение 2013 года планируется увеличить показатели по вакцинации на 15-20%... Стране, которая имеет систему иммунизации, нужна, в первую очередь, государственная программа, ее финансирование, наличие подготовленных специалистов, информационное сопровождение программ иммунизации и процесса прививки, наличие лабораторных возможностей для обеспечения контроля качества вакцин. В Украине все эти составляющие имеются», - отметила министр.

Как подчеркнула Р.Богатырёва, бюджет для финансирования программ иммунизации в Украине ежегодно наращивается.