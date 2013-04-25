Минздрав планирует расширить календарь прививок

Министерство здравоохранения Украины планирует расширить календарь прививок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр сообщила, что Украина имеет в календаре прививок 10 нозологий, против инфекций которых проводится вакцинация.

«Это не самое большое количество болезней, есть страны, в которых перечень доходит до 17... К созданию нового календаря прививок мы будем привлекать лучших ученых и консультантов. Для обязательной прививки мы будем рекомендовать включить вакцину против папилломавируса человека, который вызывает рак матки у молодых женщин. Чрезвычайно мощная инфекция относительно смертности детей до года – менингококковая инфекция. Многие страны ввели менингококковую вакцину в качестве обязательной», - отметила Р.Богатырёва.

По ее словам, сегодня в Украине создана научно-консультативная группа под руководством академика Широбокова, которая работает на новым календарем прививок.

«Ученые, учитывая мировой опыт по предотвращению инфекционных болезней и эпидемической ситуации в Украине, пришли к выводу, что нужно пересмотреть календарь прививок в сторону увеличения перечня инфекционных болезней, против которых необходимо вводить обязательную прививку и на которые государство должно выделять бюджетные средства ежегодно», - сказала Р.Богатырёва.