Азаров поддержал идею воспитания сирот в семейных детдомах

Кабинет министров рассчитывает в течение двух-трех лет реализовать программу по стимулированию воспитания сирот в детских домах семейного типа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения детского дома семейного типа в селе Лычанка Киевской области.

«Такая программа реализуется сейчас, и вчера мы на правительстве слушали, что нужно еще сделать, чтобы эта программа в течение двух-трех лет ближайших была реализована. Чтобы каждый ребенок чувствовал тепло семьи», - сказал Н.Азаров.

По словам премьера, правительство найдет как использовать интернаты, которые будут освобождаться в случае успешной реализации программы.