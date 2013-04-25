Как лечить неврозы

Невроз - это заболевание, вызванное обычно психическим истощением или травмой. Неврозы харктеризуются депрессиями, истериями, нервными растройствами. При этом пациент в общем находится в здравом уме и твердой памяти и сохраняет способность контролировать свое поведение.

Психолог-консультант Нина Беридзе рассказывает о симптомах неврозов:

"Наиболее распространенными симптомами являются

повышенная утомляемость

возбудимость

быстрое истощение

нарушение режима сна

потливость

неприятные ощущения в груди в области сердца.

Порой встречаются и более острые проявления, такие как истерия, судороги различных типов, паралич, глухонемота, рвота и амнезия".

Обычно неврозам более подвержены психопатические личности, но они также могут возникнуть у человека с сильной нервной системой, когда имеет место очень интенсивная или длительная психическая травма. Тяжесть психической травмы зависит от характера человека и его отношение к событиям. Способности критически оценивать свое ближайшее окружение, принимать твердые решения, и преодолевать трудности очень важно для профилактики неврозов.

Кроме того, отличной профилактикой невроза является "поймать" проблему на ранней стадии и провести:

- психотерапию

- убеждение/внушение

- физиотерпию

- курс успокоительных (валерьянка, витамины, иногда валиум)

- лечение в санаторно-курортных учреждениях (лучше всего в горах или хвойном лесу).

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