Сегодня начнется месячный сезон затмений

25 апреля в 22.57 состоится частичное лунное затмение. Об этом рассказала харьковский астролог Елена Максимова.

"С этого дня начнется месячный сезон затмений, - говорит астролог. - 10 мая состоится солнечное затмение, 25 мая - второе лунное затмение. Может ухудшиться здоровье. Трудно будет организовать работу и адекватно воспринимать действительность. В настроениях будет преобладать пессимизм.

В пятницу, 26 апреля, людей будет беспокоить депрессия, появятся фобии, обостряться нервные расстройства. По словам Максимовой, людьми будут руководить инстинкты и агрессия.

"В это время особенно возрастет преступность, - говорит астролог. - Не провоцируйте людей проявлять свои животные инстинкты. Люди будут жадными, отрицательно реагировать на просьбы. Не посягайте на чужую собственность ".

Астролог советует не нести документы в суд и не начинать судебные дела.

"Легко усваиваются привычки. Люди станут зависимыми от лекарств и игровых аппаратов, табака и алкоголя. До среды, 24 апреля, завершите все операции. Назначенные на 25-26 апреля переговоры и подписание соглашений лучше отменить. Разгрузите конец недели, он будет непродуктивным. Легче потерять, чем заработать. Во второй половине недели не рекомендуется делать операции на репродуктивных органах и выделительной системе. Не стоит планировать увеличение в семье. Выносить беременность будет трудно ".

Может повыситься внутренне черепное и глазное давление.

"Гипертоникам следует иметь под рукой лекарства. Откажитесь от посещения солярия. Ухудшится самочувствие. Носите с собой лекарства от головной боли. Наблюдается высокая метеозависимость ".

Астролог советует вынести из дома мусор.

"Поделитесь имуществом с нуждающимися. Жадность может обернуться против вас. В среду будет наблюдаться чрезмерная болтливость. Можете многое испортить из-за собственного длинного языка. Не пытайтесь сохранить и накопить средства. Сейчас вас ждут расходы ".

Возрастет риск отчуждения с любимыми. Контролируйте себя.

"Вы можете почувствовать невероятное влечение к человеку, который не ответит вам взаимностью и не будет соответствовать вашим добродетелям, - уверяет Максимова. - Не провоцируйте отношения с человеком, которого вам жалко. Сохранить и развить их не удастся. Партнеры будут раздражать. Нежелательно пытаться радикально изменить ситуацию в личной жизни. Достигнете только отчуждение в отношениях ".

gazeta.ua