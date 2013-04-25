В Киеве в мусорном баке нашли новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, информация о том, что во дворе одного из домов по ул. Новгородской в мусорном баке обнаружен младенец, поступила вчера около 11 часов в дежурную частиь Соломенского райуправления столичной милиции.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что бездомная женщина, которая перебирала в баке выброшенную кем-то старую одежду, заметила коробку. В коробке оказался новорожденный ребенок.

Следственным отделом райуправления открыто уголовное производство по статье 117 УК Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов», что предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас работники милиции ищут женщину, которая родила этого ребенка, и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, говорится в сообщении.