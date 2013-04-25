Как отбеливать зубы в домашних условиях

Как отбелить зубы и не нанести им вреда? Этот рецепт помогает практически при любых заболеваниях десен, и при этом почти моментально отбеливает зубы, растворяет камень, и залечивает маленькие ранки во рту. От пародонтоза, воспаления десен, от черноты у корней зубов, от зубного камня и любого болезненного состояния во рту, а также от плохого запаха изо рта.

Нужно сделать простую пасту: в 0,5 ч.л. питьевой соды добавить 10-20 капель перекиси водорода (аптечной) и несколько капель лимона. Паста готова!

Как применять: ааткой обмакиваем в пасту, и натираем зубы и десны снаружи и изнутри этой пастой. Лимон нейтрализует соду и придает свежесть, сода очищает зубы от налета, а перекись дезинфицирует и отбеливает. После такой чистки я чувствую себя королевой: зубы настолько чистые, что блестят, как жемчуг, а легкий запах лимона придает радостное настроение. Можно профилактически полоскать рот раствором перекиси водорода: 1-3 ч.л. перекиси на 50 мл теплой воды при всех болезненных состояниях во рту. Но это невкусно! Но это очень полезно… Тогда эффект отбеливания зубов закрепляется, и они остаются белыми, даже если вы уже не чистите их ваткой. Но для закрепления отбеливающего эффекта – делать это надо регулярно!