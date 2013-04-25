Можно ли предотвратить домашние насилие?

В Государственной программе поддержки семьи отдельный раздел будет посвящен предотвращению домашнего насилия.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время выступления на Международной конференции «Предоставление помощи пострадавшим от насилия» в Киеве, проинформировали УНИАН в пресс-службе министерства.

Н.Королевская отметила, что в 2012 году в региональные структурные подразделения, которые реализуют государственную политику по вопросам предотвращения насилия в семье, поступило более 110 тысяч обращений по поводу насилия в семье.

«Из общего количества обращений 99,3% случаев – это насилие между взрослыми членами семьи, остальные случаи – насилие над ребенком в семье. Это означает, что главными жертвами этого явления являются женщины, а следовательно, проблема имеет гендерный характер. Потому решая гендерные проблемы в государстве, мы должны, в первую очередь, обращать внимание на насилие в семьях», – сказала министр.

Она отметила, что приоритетом для Минсоцполитики определена доработка и принятие Государственной программы поддержки семьи. «В ней будут выделены в отдельный раздел вопроса предотвращения насилия в семье и предоставления помощи потерпевшим. Мы также продолжим работу по подготовке к ратификации Конвенции Совета Европы №210 о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, и ратификации этой Конвенции», – сказала она.