Вакцинация от папилломавируса человека будет обязательной

Перечень обязательных прививок будет дополнен вакцинацией против папилломавируса человека, который вызывает заболевания раком шейки матки.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время открытой лекции "Иммунопрофилактика как способ укрепления национальной безопасности государства", сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По ее словам, "ежедневно в Украине умирает шесть женщин от рака шейки матки». «Последние исследования ученых свидетельствуют о том, что заболевание вызывает папилломавирус человека. Это полностью доказанные данные", - сказала министр.

Р.Богатырева отметила, что те страны, которые в программах иммунопрофилактики обратили внимание на обязательную прививку вакциной против папилломавируса человека, снизили уровень заболеваемости раком шейки матки у женщин молодого возраста. Она добавила, что даже в случае нехватки средств для обеспечения стопроцентной вакцинации против папилломавируса, необходимо все равно разъяснять людям, что такую вакцину можно купить, чтобы избежать риска этого онкологического заболевания