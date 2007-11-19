В медучреждениях Донецка остается 31 горняк

В лечебных учреждениях Донецка находится 31 пострадавший от взрыва метана на шахте им. Засядько.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Согласно сообщению, один горняк находится в тяжелом состоянии – он получил ожоги тела и отравление угарным газом; один больной из-за отравления угарным газом и гипертонического криза находится в состоянии средней тяжести.

Все 28 горняков госпитализированы в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украины и областную клиническую больницу профессиональных заболеваний. Больным оказывается необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.

Погибшими считаются 70 шахтеров. Судьба еще 30 горняков остается неизвестной.