Минздрав контролирует расследование по Киевской психбольнице №1

Министерство здравоохранения Украины взяло на контроль проверку информации, изложенной в СМИ, о нарушении прав пациентов в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как отметили в министерстве, по приказу директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Виталия Мохорева была создана комиссия, в состав которой вошли 11 специалистов, в частности, главный внештатный специалист Минздрава по психиатрии И.Пинчук, главный врач Киевской городской психоневрологической больницы №2 В.Демченко и другие.

Комиссия должна до 25 апреля проверить факты, изложенные в СМИ относительно нарушений прав пациентов. Также 25 апреля члены комиссии доложат о результатах своей работы заместителю министра здравоохранения Александру Толстанову, проинформировали в Минздраве.

Как сообщалось, журналистам телеканала «1+1» удалось снять на видео кадры, которые свидетельствуют об ужасных условиях содержания пациентов в психоневрологических диспансерах.

«В частности, в Киевской психоневрологической больнице №1 содержатся не только тяжелобольные, но и вполне здоровые люди. Однако к ним относятся хуже, чем к животным», - сообщает ТСН.ua со ссылкой на сюжет программы "Деньги" телеканала «1+1», а также добавляет видео.

По словам одной из сотрудниц учреждения, «лечения абсолютно никакого нет», «пациентам не дают воды, еды», «большинство из голодающих вынуждено буквально красть хлеб, чтобы хоть как-то прокормиться».

«Трижды в день только одна ячневая крупа. Дается чай несладкий. Но в смертной палате чай часто не дают, потому что избегают, чтобы они ходили в туалет», - отметила работница медзаведения.

«В то же время в медзаведении процветает коррупция. Врачи за относительно небольшие деньги способны здорового человека сделать психом», - говорится в сообщении.

После этого столичная прокуратура открыла три уголовных производства по фактам нарушений законодательства и конституционных прав граждан в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1.

Досудебное расследование по уголовным производствам начато по фактам покушения на получение взятки со стороны медработников, незаконного помещения лица в психиатрическое заведение и покушения на мошенничество, уточнили в прокуратуре.