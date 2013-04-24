В регионах диспетчерские «скорой» будут модернизированы

В регионах Украины диспетчерские «скорой помощи» будут модернизированы в соответствии с высшими международными стандартами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова перед началом совещания о состоянии реализации в 2013 году национального проекта “Своевременная помощь”.

“На сегодняшний день проект берет на себя функцию модернизации по одной центральной диспетчерской в каждом регионе”, - сказала И.Акимова.

По ее словам, сейчас реализация этого вопроса находится на стадии согласования. В частности, Минздрав должен согласовать наработанные проекты с регионами, где эти диспетчерские будут установлены. “Чтобы перейти от бумажного этапа работы к конкретной имплементации на местах”, - сказала она.

Как сообщалось, национальный проект “Своевременная помощь” предусматривает технологическую поддержку одного из ключевых элементов новой системы экстренной медицинской помощи - оснащение оперативно-диспетчерских служб в соответствии с высшими международными стандартами.

Технико-экономическое обоснование было утверждено распоряжением Кабинета министров 24 октября 2012 года. На основе этого документа Госинвестпроект Украины организовал подготовку проектных решений для каждого из регионов с учетом существующих инфраструктур и местных особенностей. На 2013 год на реализацию проекта предусмотрено 50 млн грн.