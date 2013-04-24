В Украине в прошлом году на предприятиях погибли 1237 людей

В Украине в 2012 году на предприятиях погибли 1237 работников, травмировано – 9816.

Как сообщили УНИАН в Информационно-аналитическом центре Федерации профсоюзов Украины, такие цифры были обнародованы сегодня на брифинге в ФПУ на тему: «Безопасность труда на производстве, предотвращение профессиональных заболеваний».

Кроме того, количество профессиональных заболеваний за год увеличились на 4%. Ежегодно регистрируются 6-7 тысяч профессиональных заболеваний. Но, как подчеркивали участники брифинга, официальная статистика не отображает реальную ситуацию.

Отмечалось также, что из года в год количество травмированных на производстве в Украине уменьшается, но уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний по сравнению со странами Европы остается высоким. Анализ показывает, что снижение уровня травматизма за последние 10 лет происходит, преимущественно, в результате сокращения числа рабочих мест, значительных объемов не учтенных или переведенных в категорию не связанных с производством несчастных случаев.

По данным ФПУ, в брифинге приняли участие заместитель председателя Федерации профсоюзов Сергей Украинец, первый заместитель председателя Госгорпромнадзора Виктор Шайтан, директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Валерий Акопян.