Президент требует решить проблемы со строительством в «Охматдете»

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров немедленно разрешить ситуацию с финансированием строительства нового корпуса государственного учреждения здравоохранения «Национальная детская специализированная больница «Охматдет».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

«Глава государства требует от правительства обеспечить бесперебойное финансирование строительства этого объекта», - отметил Ю. Павленко.

Как сообщал УНИАН, к Президенту Украины с открытым письмом обратились члены Опекунского совета НДСБ «Охматдет» с просьбой решить вопрос финансирования строительства нового корпуса больницы.

По словам членов Опекунского совета, четыре месяца проект вообще не финансируется, что привело к остановке строительства.

«Такие действия чиновников могут привести к нарушению неоднократных обещаний Президента и премьер-министра своевременно, в IV квартале 2013 года, завершить строительство нового корпуса и обеспечить его всем необходимым медицинским оборудованием для эффективного проведения сложных операций, особенно осуществления трансплантации костного мозга от неродственного донора», - отмечается в обращении.

Обеспокоенные отсутствием финансирования члены Опекунского совета совместно с тридцатью народными депутатами как из большинства, так и из оппозиции предложили новые источники поступлений для завершения строительства – повышение акцизов на пиво.