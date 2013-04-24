Завтра в Украине - теплая погода

Завтра, 25 апреля, на территории Украины ожидается теплая и без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 17-22°, на севере Левобережья и в восточных областях 14-19°.

В Киеве и Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 5-10° тепла, днем 17-22°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 19-21°.