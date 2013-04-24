Реформы в украинской медицине хотят приостановить

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О признании утратившим силу Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи» и внесении изменений в некоторым законодательные акты Украины в сфере реформирования системы здравоохранения».

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего законопроекта (№2907) является народный депутат Тарас Кутовый («УДАР»).

Документом предусматривается приостановить процесс реформирования медицинской отрасли в Украине.

В частности, как говорится в объяснительной записке к законопроекту, он разработан «с целью недопущения необоснованной и бессистемной ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения, обеспечения ответственного подхода к реформированию системы здравоохранения в Украине».

По словам автора проекта закона, “сегодня в Украине массово сокращают количество медицинских учреждений. Чиновники объясняют, что делается это для того, чтобы улучшить качество обслуживания. Но в действительности, если разобраться, поводом для закрытия является катастрофическая нехватка средств”.

Т.Кутовый отметил, что осознает необходимость реформы медицины, однако, подчеркнул он, «делать это нужно взвешенно, а не второпях, как происходит сейчас».

«Больницы массово закрывают по всей Украине - Донбасс, Днепропетровская, Тернопольская, Киевская области... Доходит даже до абсурда, когда закрывают только что открытые медицинские учреждения», - заявил Т.Кутовый, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Народный депутат отмечает, что закрытие больниц началось во время внедрения пилотного проекта по реформированию здравоохранения в рамках Закона Украины «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве». Однако результаты этого эксперимента и до сих пор не проанализированы должным образом, нет соответствующих выводов о его преимуществах и недостатках, подчеркнул он.

Таким образом, как говорится в законопроекте, при условии, если Верховная Рада проголосует за него, то стремительное реформирование медицины будет приостановлено, пока ВР не согласует результаты эксперимента по реформированию отрасли в пилотных областях. По мнению Т.Кутового, это позволит остановить необоснованное сокращение лечебных учреждений в сельской местности, «по крайней мере, пока не будет разработан действенный и менее болезненный для людей процесс улучшения качества медицинских услуг».