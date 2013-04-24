Можно ли еще спасти лечебный Куяльник?

В Одесском областном совете создана депутатская группа «Куяльник» для спасения лимана «Куяльник».

Как передает корреспондент УНИАН, решение о регистрации группы принято депутатами облсовета сегодня, 24 апреля, в ходе заседания сессии. Цель создания группы – спасение лимана от высыхания.

В группу вошли 11 депутатов из различных фракций и внефракционных, в том числе, председатель облсовета Николай Пундик.

Возглавил группу "Куяльник" член фракции Народной партии, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

Также депутаты приняли решение ввести С.Степаненко в состав президиума областного совета.

Как сообщал УНИАН, о гибели Куяльницкого лимана заявляли экологи.

18 сентября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил в Одессе, что дал поручение премьер-министру, министру экологии и природных ресурсов и председателю Одесской ОГА «обеспечить совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и реализацию комплексного проекта, направленного на сохранение Куяльницкого лимана и озера Сасик, предусматривающего строительство необходимых объектов и их должное финансирование в срок до 1 ноября 2013 года».

В октябре 2012-го вода в лимане окрасилась в кроваво-красный цвет, что вызвано нехваткой воды, ранее поступавшей из реки Большой Куяльник, и гибелью микрофлоры, которая создавала целебную рапу водоема. Причиной гибели Куяльницкого лимана, на базе которого создан одноименный санаторий, экологи видят не столько в изменении климатических условий, сколько в браконьерском использовании воды реки Большой Куяльник и других водотоков в бассейне Куяльницкого лимана.