Диета для обладателей ІІІ группы крови

Диета по группе крови - это способ питания, который твоему организму будет принять просто. Ведь самой природой в человеке заложена определенная предрасположенность к еде разных видов. Что одному вкусно, другому - противно, мало того, разные продукты на всех действуют по-разному. Этим вопросом в свое время занялись врач-натуропат Джеймс д`Адамо и его сын Питер, которые изобрели диету по группе крови.

В серии статей мы рассказываем обо всех группах крови. Также мы уже говорили о вегетарианской второй диете по группе крови.

Сегодня же героиней публикации стала уже третья группа крови, диета которой называется «Странник, кочевник». Поскольку люди с третьей группой крови возникли в результате миграции рас, они, грубо говоря, всеядны. Но есть и несколько опасных продуктов для «странников». В этом мы и попытаемся разобраться.

Принцип диеты по группе крови прост - поскольку одинаковые продукты по-разному действуют на людей с разными группами крови, здесь собраны те, которые помогут похудеть и держать себя в форме обладательницам именно третьей группы. Питайся в умеренных количествах этими продуктами, занимайся спортом, и результат не заставит себя долго ждать!

Диета по группе крови: кочевая третья

Основу рациона в период похудения должны составлять:

Мясо (кроме куриного, утиного, свинины).

Рыба

Обезжиренные молочные продукты

Яйца

Крупы (кроме гречи, пшеницы, кукурузы)

Бобовые

Овощи (кроме, помидоров, тыквы, оливок)

Фрукты (кроме кокоса)

Зеленый чай

Ананасовый и виноградный сок

Отказаться стоит от таких продуктов:

Морепродукты (моллюски, крабы, креветки)

Свинина

Куриное мясо

Утиное мясо

Томатный сок

Газировка

Когда тебе удастся похудеть, дело останется за малым - нужно будет поддержать вес на диете по группе крови. Для этого включи в рацион такие продукты:

Зеленые салаты и зелень

Яйца

Печень

Телятина

Откажись от таких продуктов:

Кукуруза

Чечевица

Арахис

Греча и пшеница

Помидоры

Свинина

Диета по группе крови - советы

Занимайся спортом, лучше всего тебе подойдут плаванье, йога, велосипед и просто ходьба.

Забудь о продуктах, которые подавляют выработку инсулина - это кукуруза, греча, сезам и арахис. Их употребление понижает эффективность обменных процессов, кроме того, ты можешь чувствовать усталость и набирать в весе.

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