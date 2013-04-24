Диета для обладателей ІІІ группы крови
Обезжиренные молочные продукты...
Диета по группе крови - это способ питания, который твоему организму будет принять просто. Ведь самой природой в человеке заложена определенная предрасположенность к еде разных видов. Что одному вкусно, другому - противно, мало того, разные продукты на всех действуют по-разному. Этим вопросом в свое время занялись врач-натуропат Джеймс д`Адамо и его сын Питер, которые изобрели диету по группе крови.
В серии статей мы рассказываем обо всех группах крови. Также мы уже говорили о вегетарианской второй диете по группе крови.
Сегодня же героиней публикации стала уже третья группа крови, диета которой называется «Странник, кочевник». Поскольку люди с третьей группой крови возникли в результате миграции рас, они, грубо говоря, всеядны. Но есть и несколько опасных продуктов для «странников». В этом мы и попытаемся разобраться.
Принцип диеты по группе крови прост - поскольку одинаковые продукты по-разному действуют на людей с разными группами крови, здесь собраны те, которые помогут похудеть и держать себя в форме обладательницам именно третьей группы. Питайся в умеренных количествах этими продуктами, занимайся спортом, и результат не заставит себя долго ждать!
Диета по группе крови: кочевая третья
Основу рациона в период похудения должны составлять:
Мясо (кроме куриного, утиного, свинины).
Рыба
Обезжиренные молочные продукты
Яйца
Крупы (кроме гречи, пшеницы, кукурузы)
Бобовые
Овощи (кроме, помидоров, тыквы, оливок)
Фрукты (кроме кокоса)
Зеленый чай
Ананасовый и виноградный сок
Отказаться стоит от таких продуктов:
Морепродукты (моллюски, крабы, креветки)
Свинина
Куриное мясо
Утиное мясо
Томатный сок
Газировка
Когда тебе удастся похудеть, дело останется за малым - нужно будет поддержать вес на диете по группе крови. Для этого включи в рацион такие продукты:
Зеленые салаты и зелень
Яйца
Печень
Телятина
Откажись от таких продуктов:
Кукуруза
Чечевица
Арахис
Греча и пшеница
Помидоры
Свинина
Диета по группе крови - советы
Занимайся спортом, лучше всего тебе подойдут плаванье, йога, велосипед и просто ходьба.
Забудь о продуктах, которые подавляют выработку инсулина - это кукуруза, греча, сезам и арахис. Их употребление понижает эффективность обменных процессов, кроме того, ты можешь чувствовать усталость и набирать в весе.