Родителям, воспитавшим 5 и более детей, назначат пенсии

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №170-VII «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» о назначении пенсии родителям, которые воспитали пять и более детей».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Закон о внесении изменения в статью 1 Закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" о назначении пенсии родителям, которые воспитали пять и более детей был принят парламентским большинством 4 апреля.

За данное решение проголосовали 236 народных депутатов, принимавших участие в заседании Верховной Рады в здании комитетов парламента на улице Банковой.

Законом предусмотрено, что пенсии за особые заслуги перед Украиной устанавливаются матерям, которые родили пять или более детей и воспитывали их до шестилетнего возраста.

Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу.

При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.