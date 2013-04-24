Акимова проведет совещание по проекту «Своевременная помощь»

Сегодня в 15.00

В среду, 24 апреля, в 15:00 первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова проведет селекторное совещание о состоянии реализации в 2013 году национального проекта «Своевременная помощь» (АПУ, ул. Банковая, 11). Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. В 14:45 - брифинг для представителей СМИ. Аккредитация представителей СМИ продлится до 12:00 24 апреля по тел.: +380 (44) 255-65-27, 255-64-50.

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