Н.Полищук: Необходимо запретить ввоз в Украину лекарств без надлежащей производственной практики

Советник Президента Украины, председатель Совета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины Николай ПОЛІЩУК считает необходимым ввести запрет на ввоз в Украину лекарств без надлежащей производственной практики.

Такое мнение Н.ПОЛИЩУК выразил сегодня во время круглого стола в агентстве УНИАН на тему: “Лекарства для украинцев: вопросы качества и коррупции”.

“Сегодня нужно запретить ввоз в Украину лекарств без надлежащей производственной практики – это будет первым шагом до того, чтобы повышать качество лекарств”, - сказал Н.ПОЛИЩУК.

В то же время, советник Президента предлагает установить для отечественных фармацевтических предприятий сроки перехода на стандарты надлежащей производственной практики. “Для этого не нужно лозунгов, для этого нужно постановление Кабинета министров. Кроме этого, постановлением правительства нужно ввести регулирование ценовой политики на медикаменты. Но качество должно ставиться на первое место”, - подчеркнул он.

В свою очередь, первый заместитель директора государственного предприятия “Государственный фармакологический центр Минздрава Украины” Ольга БАУЛА высказалась за введение жесткой регламентации регистрации лекарственных средств. “Это те вопросы, которые должны в государстве жестко регламентироваться. Во всех демократических государствах фармацевтический сектор законодательно регламентирован, к этому призывает и Всемирная организация здравоохранения. Законы должны быть основой применения лекарственного средства в клинической практике. А качество возможно обеспечить только в условиях надлежащей производственной практики”, - считает она.

Справка УНИАН. Впервые стандарты надлежащей производственной практики (GMP - Good manufacturing practice) были разработаны Всемирной организацией здравоохранения в 1967 году.

Стандарты GMP имеют обязательный характер для предприятий-производителей лекарственных средств. Нормы GMP разрабатывались и разрабатываются только для фармацевтической продукции.

Надлежащая производственная практика - это часть системы обеспечения качества, которое гарантирует, что продукция постоянно производится и контролируется по стандартам качества, отвечающим ее назначению и торговой лицензии. Правила GMP предназначены в первую очередь для снижения риска, свойственного любой фармацевтической продукции, который нельзя полностью исключить путем проведения испытаний готовой продукции.