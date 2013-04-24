Березовый сок быстро возвращает стройность фигуры

Продолжается сезон заготовки березового сока. В каком количестве его можно употреблять и в какой степени он полезен, поинтересуемся у столичного фитотерапевта Виктории Заболотной.

"Самолечение часто оборачивается для пациентов еще большей проблемой, чем игнорирование каких-либо симптомов болезни, - говорит Виктория Леонидовна. - Боком может выйти как арбузная диета, так и неконтролируемое потребление березового сока. Более двух литров в день потреблять не стоит. Особенно осмотрительными должны быть те, кто таким образом планирует вывести камни из почек. Большое количество выпитого сока может привести в движение камни, а они в свою очередь могут застрять в мочевыводящих путях и вызвать невыносимую боль ".

Фитотерапевт уверяет, что березовый сок полезен только тогда, когда он свежий.

"Березовый квас на сухофруктах и ​​консервированный сок таких лечебных свойств, как только что собраный, не имеют, - рассказывает Заболотная. - Он налаживает работу пищеварительной системы, растворяет и выводит из организма песок и камни ".

Тем, кто весной желает вернуть себя в прежнюю форму и сбросить лишние килограммы, советует пить сок вместо компота и чая.

"Березовый сок женщины уверенно могут применять для похудения. Напиток быстро возвращает стройность и гибкость фигуре. В литре сока всего 250 калорий. Врачи поят им пациентов, которые борются с ожирением. Сок полезен при интоксикации организма. Стоит потреблять пациентам, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки ".

Сок советует давать детям, которые часто болеют ангиной и простудными заболеваниями. Им же полезно промывать раны, которые долго заживают. Косметолог Дмитрий Опейда рекомендует использовать березовый сок для улучшения состояния волос и ногтей.

"Я часто предлагаю своим клиентам весной использовать березовый сок вместо очистительного лосьона или молочка для кожи. С помощью свежего или замороженного в кубики березового сока можно избавиться от пигментных пятен на коже, способствовать заживлению угрей и гнойничков ".

По словам косметолога, сок из березы отлично тонизирует кожу.

"Сок очень полезен для красоты волос. Напиток не только ускоряет и улучшает их рост, но и уменьшает ломкость, устраняет перхоть. Березовый сок полезно втирают в кожу головы за час до мытья ".

В этом году из-за затяжной зимы березовый сок будет идти до конца апреля.

gazeta.ua