Минздрав и ЮНЕЙДС сотрудничают в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева заверяет, что возглавляемое ею ведомство приложит максимальные усилия для обеспечения эффективного государственного лидерства по делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом министр заявила во время встречи с Директором офиса ЮНЕЙДС в Украине Яцеком Тишко.

«Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и ЮНЕЙДС, направленного на перестройку в Украине современной, результативной и надежной системы государственно-частного партнерства для предоставления неотложной помощи пострадавшим от ВИЧ/СПИДа и постепенного преодоления этой опасной эпидемии», - говорится в сообщении.

Я.Тишко поблагодарил Р.Богатыреву за «самоотверженное сотрудничество и всестороннюю помощь в реализации инициатив ЮНЕЙДС в Украине».

Стороны также отметили необходимость ускорения разработки проекта Закона Украины «Об утверждении Общегосударственной программы по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДа на 2014-2018 годы».

«В контексте достижения общих с ЮНЕЙДС приоритетов Раиса Богатырева акцентировала на значении плодотворной работы представительской миссии ВОЗ, Глобального фонда и USAID, визит которой в Украину запланирован на 14-15 мая 2013 года», - сообщили в пресс-службе.

Справка. Объединена программа ООН с ВИЧ/СПИДа основана в 1995 году в соответствии с резолюцией Совета по экономике и социальной сфере ООН и начала работу в январе 1996 года. Это инновационный проект, который использует возможности и ресурсы десяти агентств системы ООН и побуждает их к коллективным действиям против эпидемии ВИЧ/СПИДа.