Пять самых токсичных продуктов в вашем доме

Британская поговорка «мой дом — моя крепость» актуальна в любом уголке мира. Как бы ни било хорошо в гостях или даже на работе, каждый человек все равно стремится вернуться домой. Но стремясь содержать свою «крепость» в чистоте и уюте, мы сами же впускаем внутрь смертельных врагов, угрожающих здоровью и даже жизни обитателей дома. Изучив материалы американского сайта MSN Healthy Living, «Комментарии» составили пятерку самых опасных для здоровья веществ, которыми мы пользуемся почти каждый день, хотя вполне могли бы обойтись.

Жидкость для полоскания рта, обычное и жидкое мыло, гель для душа: триклозан

Несмотря на то, что стоматологи обычно рекомендуют пользоваться жидкостью для полоскания рта, далеко не каждый такой продукт может принести здоровью только пользу. Наоборот: большинство таких жидкостей, доступных в широкой продаже, содержат триклозан. Это антибактериальное и антимикробное средство, в свое время немало разрекламированное, ученые теперь считают, скорее, вредным для человеческого организма. Ведь триклозан уничтожает без разбора как вредные, так и полезные бактерии, оставляя организм фактически беззащитным. Более того, это вещество способно вызывать аллергические реакции, раздражение слизистых и даже гормональные нарушения, накапливаясь в тканях. Также триклозан часто встречается в жидком мыле, гелях для душа и других моющих средствах.

Выход — пользоваться безтриклозановыми моющими средствами и жидкостями для полоскания рта на основе природных ингредиентов и антисептиков.

Консервные банки и пластиковые бутылки: бисфенол А

«Подкладка» внутри жестяных банок, в которых обычно продаются консервированный горошек, кукуруза, фасоль и другие продукты, содержит опасный бисфенол А. Еще в середине прошлого века ученые выяснили, что это синтетический эстроген, который может вызвать серьезные нарушения в работе организма. В процессе хранения бисфенол переходит в продукт, который содержится в банке, а потом оказывается у нас в желудке. Также это токсичное вещество обнаружено в некоторых видах пластиковых бутылок, в том числе для детского питания. В последнем случае опасность бисфенола А особенно велика, так как детское питание часто подогревают, а при нагревании БФА становится еще более токсичным.

Выход — покупать консервированные овощи, детское питание и другие продукты в стеклянных банках и бутылках.

Средства для чистки унитаза: гипохлорит натрия

Жидкости для чистки и дезинфекции унитаза обычно содержат гипохлорит натрия - сильный окислитель, в состав которого входит 95,2 % активного хлора. Унитазу это, возможно, и на пользу, ведь гипохлорит натрия способен удалить даже устойчивые загрязнения. Зато для человека вдыхание этого яда очень опасно, особенно если в состав чистящего средства входит еще и аммиак. Раздражение дыхательных путей, покрасневшие и опухшие глаза, аллергические реакции — это только самые распространенные последствия регулярной уборки с применением таких средств.

Выход — мыть унитазы «по-старинке», например, посыпав содой и полив сверху уксусом, или с использованием органических чистящих средств.

Средства для мытья окон: гидрат аммиака

В состав большинства средств для мытья стекол входит гидрат аммиака. Попадание этого вещества в организм человека может привести к потере сознания и даже смерти, не говоря уже о таких частых случаях, как раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек. И хотя в чистящих средствах гидрат аммиака используют в слабой концентрации, вдыхание испарений при мытье окон такими средствами, в любом случае, пользы не приносит.

Выход — мыть стекла природными средствами, например, водой с уксусом, или пользоваться органическими моющими средствами

Освежители воздуха: фталаты и формальдегид

Освежители воздуха, неважно, в виде аэрозоля или других спреев, содержат фталаты — соли фталевой кислоты, которые при попадании в организм нарушают работу гормональной системы. А в организм они, естественно, при пользовании освежителями попадают, ведь мы дышим воздухом, в котором они распылены.

Также многие освежители содержат формальдегид, являющийся канцерогеном.

Выход — вместо химических освежителей используйте аромалампы с натуральными эфирными маслами.