Травы для шелковистой кожи

С помощью отваров трав можно освежить кожу, придать ей упругость и шелковистость, сияние и нежность. Использовать можно как свежие, так и замороженные отвары.

Для каждого типа кожи подходят разные травы.

Например, для жирной и проблемной кожи подходят ромашка, облепиха, березовый сок и почки, календула, фиалка трехцветная, череда, кора дуба, зверобой и конский каштан.

Для сухой кожи подходит конский каштан, алое, лопух, ромашка, базилик, женьшень, цвет липы, чай, подорожник, хвоя и эвкалипт.

Для чувствительной кожи подойдет березовый сок и почки, календула, зеленый чай, мята, шалфей и ромашка.

А вот для истощенной кожи спасением станут отвары шиповника, хмеля и алое.

Готовить травяной отвар очень просто: необходимо купить сухие травы в аптеке, взять их в пропорции 1 столовую ложку трав на 1 стакан кипятка и заваривать около 20 минут (10 из них необходимо кипятить отвар). Также можно использовать свежие растения.

После того как отвар заварится, необходимо его процедить и умыться. Остатки можно заморозить в формах для льда и освежать кожу как можно чаще. Для более сильного эффекта обязательно нужно комбинировать отвары.

Несколько рецептов для разных типов кожи:

Жирная кожа: лепестки ромашки, василька, календулы и розы.

Проблемная кожа: ромашка, зверобой и календула.

Сухая кожа: цвет липы, шалфей, мята, укроп, лепестки розы или шиповника.

Чувствительная кожа: лепестки роз, ромашки, жасмина и липа.

Истощенная кожа: отвар ромашки, хвощ, шалфей и липа.

И напоследок: заваривать отвар необходимо вечером - чтобы утром можно было умыться свежим и живительным эликсиром.

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