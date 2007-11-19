Ющенко проведет совещание относительно опасных заболеваний

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует в ближайшее время провести совещание по выполнению указов главы государства, а также других нормативных актов относительно социально опасных заболеваний.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Валерий ИВАСЮК сегодня во время круглого стола в УНИАН на тему: “Лекарства для украинцев: вопрос качества и коррупции”.

“Я только что получил письмо от Секретариата Президента, где речь идет о том, что Президент Украины принял решение в ближайшее время провести совещание по выполнению указов в сфере борьбы с социально опасными заболеваниями - это СПИД, туберкулез и другие опасные заболевании”, - сказал В.ИВАСЮК.

По его словам, во время совещания планируется обсудить состояние выполнения указов Президента “относительно создания детского центра СПИДа, который не создан де-факто, относительно создания Референс-лаборатории, которая не создана ни де-юре, ни де-факто в полном объеме, относительно создания Национального центра и Референс-центра по туберкулезу”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 февраля 2006 года подписал Указ «О мероприятиях по повышению эффективности борьбы с опасными инфекционными болезнями» (№132/2006), согласно которым Министерство здравоохранения Украины должно было до 1 июля 2006 года решить вопрос о создании Всеукраинского центра по контролю за туберкулезом.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил Минздраву до 1 июня 2006 года решить вопросы, связанные с обеспечением функционирования Референс-центра молекулярной диагностики.