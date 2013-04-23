Чем полезен бег

Бег является одним из самых доступных видов фитнеса. Это недорогое занятие, требующее минимум экипировки. Бегать можно где угодно и когда угодно. Занятия бегом имеют множество плюсов: они развивают выносливость, помогают ускорить обмен веществ, сжигают лишние калории (помощь в контроле веса), способствуют развитию мышечной массы и поднимают тонус мышц, а так же благотворно влияют на здоровье в целом.

О преимуществах бега и о том, как правильно и где бегать мы спросили у фитнес-тренера, аврора методики коррекции фигуры Body Slim и члена Национальной федерации бодибилдинга и фитнеса Украины Дину Олейник:

«Бег - это разновидность аэробной нагрузки. Во время бега возрастает сердечный ритм, а это означает, что регулярные пробежки повышают эффективность работы сердечнососудистой системы. Так как наше сердце - это самая важная мышца, поэтому при повышении ритма во время выполнения упражнений сердце закаляется.

Регулярные занятия укрепляют сердце и всю сердечнососудистую систему, помогают работать эффективней. При каждом ударе сердца прокачивается больше крови, а это помогает кровеносным сосудам сохранять эластичность. Увеличенный объем крови переносит больше кислорода из легких в другие органы. Легкие также получают нагрузку, связанную с повышенной частотой дыхания во время бега" - акцентирует внимание тренер.

Бег имеет еще массу положительных моментов, и одним из них является хорошее настроение, то есть психологический аспект. Во время бега, как и во время любой другой физической нагрузки поднимается уровень эндорфинов (гормоны счастья) и ты становишься радостной, веселой и по окончанию пробежки излучаешь это самое счастье каждой клеточкой своего тела, чувствуешь моральное удовлетворение, наслаждение и эйфорию.

«Если ты бегаешь одна, бег может стать для тебя своего рода медитацией, познанием себя, ты можешь очистить разум от плохих мыслей. Также бег развивает такие качества характера, как упорство и настойчивость, а еще закаляется сила воли.

За 20-30 минут быстрого бега без остановки сгорает 259-300 ккал, но это не главное в процессе бега для похудения, главным моментом является то, что жиры будут сгорать еще пару часов. И чем интенсивней ты бегаешь, тем интенсивней процесс сгорания жиров, вот такая прямая зависимость» - говорит тренер.

При массе плюсов, бег обладает и парочкой минусов. Запомни, тебе не стоит заниматься бегом, если у тебя есть проблемы с суставами, а также проблемы с позвоночником, особенно, пояснично-кресцевой отдел, грыжи, врожденные пороки сердца, митральный стеноз, недостаточность кровообращения, выраженные расстройства сердечного ритма, тромбофлебит нижних конечностей. Нельзя бегать в период любого острого заболевания, включая простуду, и обострения хронической болезни.

«Если ты новичок и только решила заняться бегом, вот тебе несколько советов:

1. Нагрузку увеличивай постепенно.

2. Делай растяжку в конце каждой тренировки.

3. Перед остановкой перейди на бег трусцой, а затем на шаг и только потом остановись.

4. Пей воду маленькими порциями, чтобы избежать обезвоживания.

5. Выбирай интервальный тренинг (разная скорость).

Помни, что для тонуса мышц и похудения тебе не достаточно только пробежек, нужно нагружать себя разнообразными тренировками. Хотя бы раз в неделю замени пробежку любой другой активностью. Это поможет проработать те мышцы, которые в беге не задействованы» - рекомендует Дина Олейник.

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