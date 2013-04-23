В Украине нарушаются права детей-инвалидов

Детей, способных успешно усваивать учебный материал, безосновательно направляли в специальные интернатные заведения.

Об этом сообщил начальник Главного управления защиты прав и свобод детей ГПУ Владимир Вышинский сегодня во время проведения межведомственного совещания руководителей органов прокуратуры и центральных органов исполнительной власти, на котором рассматривалось состояние соблюдения прав детей-инвалидов и детей с изъянами развития, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«Поверхностное обследование детей, иногда – заочно, приводит к незаконному помещению детей, которые способны успешно усваивать учебу, в специальные интернатные заведения», – отметил он.

По его словам, прокурорами выявлено 60 фактов нарушений при направлении детей в интернатные заведения, в частности, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Киева.

В.Вышинский подчеркнул, что, несмотря на распространенность нарушений прав детей-инвалидов во всех сферах, Министерством социальной политики Украины, региональными службами по делам детей не выполняются требования законов.

«Указанными подразделениями не обеспечен надлежащий контроль за соблюдением прав воспитанников интернатных учреждений. Проверки в этих заведениях бессистемны и поверхностны», – отметил начальник Главного управления Генеральной прокуратуры.

Кроме того, он сообщил, что для воспитания и учебы детей-инвалидов и детей с изъянами развития в Украине действует сеть специализированных интернатных учреждений, где находится 50 тысяч воспитанников.

По его словам, в некоторых из таких заведений не обеспечено стопроцентное содержание за счет государства.

В качестве примера В.Вышинский привел случай, когда воспитанникам Конотопского дома-интерната Сумской области, которые являются детьми, лишенными родительской опеки, за пять лет выдано одно пальто. Другая одежда, которой по нормам дети должны обеспечиваться ежегодно, не предоставлялась ни разу.

«Почти половина расходов на продукты, лекарства, одежду, обувь воспитанников покрывается за счет средств Пенсионного фонда, которые должны направляться исключительно на личные нужды детей, улучшение условий их проживания», - отметил он.

Еще одним ярким примером такой преступной небрежности В.Вышинский назвал случай в Смелянском доме-интернате Черкасской области, где 60 тыс. грн израсходовано на средства защиты от насекомых, рассаду, семена.

Кроме этого, отметил он, в Закарпатской области с личных счетов 30 воспитанников Свалявского областного дома ребенка безосновательно списано 36 тыс. грн. «По требованию прокуратуры области права детей восстановлены», - сказал прокурор.

По его словам, прокурорами ряда областей выявлены неединичные факты нарушения бюджетного законодательства при использовании государственных средств, выделенных на содержание интернатных заведений.

В частности, прокуратурой Запорожской области начато уголовное производство в отношении служебных лиц специализированного дома ребенка «Солнышко». «Служащие перечислили коммерческой структуре более 150 тыс. грн бюджетных средств за ремонтные работы, которые фактически не выполнены», - сказал он.

Как сообщил во время совещания заместитель генерального прокурора Украины Виктор Войцишен, особым приоритетом государства является обеспечение детям-инвалидам достойных, равных с другими гражданами условий для жизни и развития, которые в настоящее время выполняются не в полной мере.

Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты прокурорских проверок, во время которых выявлены нарушения требований закона и неподобающее выполнение государственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 2020 года, выполнение которой возложено на органы власти всех уровней.

Всего по результатам этой проверки относительно обеспечения защиты детей-инвалидов прокурорами начато 17 уголовных производств, внесено 1,4 тыс. представлений. По результатам их рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности более 1 тыс. человек. Восстановлены права 6,7 тыс. детей-инвалидов, в их пользу возмещено 2,5 млн. грн.