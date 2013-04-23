Старшеклассники с недостатками слуха не имеют учебников

Почти 2,5 тысячи старшеклассников с недостатками слуха не имеют учебников. Об этом сообщил начальник Главного управления защиты прав и свобод детей Владимир Вышинский на межведомственном совещании руководителей органов прокуратуры и центральных органов исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, по его словам, такой факт был выявлен во время проведения прокурорских проверок по состоянию получения детьми-инвалидами и детьми с недостатками развития дошкольного воспитания и образования на уровне, отвечающем их способностям и возможностям.

Кроме того, В.Вышинский отметил, что более 700 старшеклассников интернатов для слабовидящих детей учатся без учебников или имеют учебники только по одному предмету. А в специальных заведениях для детей с недостатками речи, где учится 2,8 тыс. детей, учебники имеют только первоклассники.

Он отметил, что в результате отсутствия контроля органов образования допускаются многочисленные нарушения при организации индивидуальной учебы, которой охвачено 13,2 тыс. детей-инвалидов и детей с недостатками развития.

«Такой досадный факт выявлен в Николаевской области, где детям-инвалидам иностранный язык преподавал социальный педагог, химию и физику - учитель начальных классов, а математику и природоведение - учитель истории. О качестве такого образования нечего и думать», - сказал В.Вышинский.

Проверкой установлено, что Министерством образования и науки Украины не приведены в соответствие с требованиями законодательства предписывающие документы, определяющие порядок и условия проведения внешнего независимого оценивания знаний детей с поражениями органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. «Как следствие, такие лица не могут реализовать свое право на прохождение оценивания», - добавил он.

*** Сейчас эти дети освобождены от оценивания, принимаются в высшие учебные заведения на льготных условиях. В то же время есть квота (25%) на зачисление льготников в такие заведения. В случае превышения квоты инвалиды с высоким уровнем знаний лишены возможности поступления в высшее учебное заведение.