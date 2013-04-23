10 продуктов, полезных для волос

ТОП-10 продуктов, которые питают и укрепляют волосы.

1. Лосось - содержит белок, витамин D, жирные кислоты Омега-3, незаминимые для питания и роста волос.

2. Грецкие орехи - содержат жирные кислоты Омега-3, биотин и витамин Е, который помогает защитить клетки волоса от внешних повреждений. Биотин препятствует выпадению волос.

3. Устрицы - богаты цинком, недостаток которого может привести к выпадению волос, бровей и ресниц, а также к шелушению кожи головы.

4. Сладкий картофель (батат) - источник антиоксидантов, бета-каротина - питает кожу головы, предотвращает образование перхоти.

5. Яйца - содержат белок и 4 ключевых минерала: цинк, селен, серу и железо, которое помогает поставлять кислород к волосяным луковицам.

6. Шпинат - обогащен бета-каротином, фолиевой кислотой и витамином С - укрепляет волосяные фолликулы, питает кожу головы.

7. Чечевица - в этих бобовых много белка, железа, цинка и биотина.

8. Греческий йогурт - нежирный, но очень полезный молочный продукт содержит белок, витамины В5 и D, отвечающие за здоровье волосяных луковиц.

9. Черника - основной источник витамина С, который поддерживает нормальное кровообращение кожи головы и предотвращает ломкость волос.

10. Птица - все виды птицы содержат белки, цинк и железо. Их называют "строительными блоками" для волос.

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