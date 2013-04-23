Как похудеть на луковом супе

Луковая диета в последнее время набирает все большую популярность у желающих похудеть, пишут зарубежные СМИ.

Пришла она к нам из Франции, а в ее основе лежит популярное французское блюдо - луковый суп. За неделю при соблюдении данной диеты можно сбросить до 7-8 кг, ведь лук отлично расщепляет и сжигает жиры. Луковая диета для похудения простая, а если ей следовать без отклонений, то через 1-2 дня потеря веса составит 3-5 кг.

Луковая диета будет весьма полезна людям, страдающим заболеваниями сердечной системы: лук снижает уровень холестерина в крови и уменьшает размер холестериновых бляшек. А вот тем, кто страдает гастритом и язвенными болезнями, лучше воздержаться от нее. Перед тем, как сесть на такую диету, следует проконсультироваться у врача.

Рацион этой диеты в большинстве своем состоит из лукового супа, который дополняют фрукты, овощи, а иногда даже и мясо.

Сам рецепт супа очень прост: 6 не слишком крупных луковиц, небольшой кочан капусты, несколько штук зеленого болгарского перца и сельдерей шинкуются. Можно также добавить немного помидоров. Все это кладется в кастрюлю, заливается холодной водой и доводится до кипения. Затем огонь следует уменьшить и варить до размягчения овощей. Разрешено добавлять специи и соль, но никакого майонеза и сметаны.

Луковая диета предполагает употребление данного супа не менее 3-4 раз в день. Что немаловажно - вареный лук не имеет запаха, поэтому можно смело воспользоваться этой диетой.