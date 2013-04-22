Украине пока не угрожает новый штамм птичьего гриппа

В Украине не выявлено случаев заражения птицы новым штаммом птичьего гриппа А (H7N9), вспышка которого недавно была зафиксирована в Китае, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«На сегодня ничего настораживающего в Украине не обнаружено, как и во всех других странах мира, кроме Китая. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает наблюдение за циркуляцией вируса гриппа в среде согласно рекомендациям ВОЗ», - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александра Кравчука.

В министерстве уточнили, что этот вирус не передается от человека к человеку, а только от птицы к человеку, поэтому нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры к лицам, которые путешествуют в Китай и возвращаются оттуда.

Напомним, в Китае зафиксировано 82 случая заболевания гриппом, возбудителем которого является новый штамм А (H7N9), 17 из которых завершились смертью.