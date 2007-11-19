Киевскую Центральную клиническую больницу реорганизуют

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал решение Киевского городского совета от 25 октября с.г. о реорганизации Центральной городской клинической больницы (Октябрьской больницы).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно подписанному тексту решения, Центральная городская клиническая больница реорганизована в Александровскую центральную клиническую больницу г. Киева и отнесена к сфере управления Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА. За Александровской клинической больницей закрепляется на праве оперативного управления имущество реорганизованной больницы, кроме имущества, которое использует отделение эндокринологии. Эта часть имущества Октябрьской больницы будет в дальнейшем закреплена за Киевским городским клиническим эндокринологическим центром, созданным в городе решением Киевсовета от 1 октября с.г. КГГА должна составить перечень имущества и медицинского оборудования, которое передается от одного медицинского учреждения другому и подать его на утверждение Киевсовета.

Кроме того, на КГГА возложена обязанность разработать и утвердить на сессии Киевсовета устав Александровской центральной клинической больницы.

Комментируя решение мэра столицы о реорганизации Октябрьской больницы, заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что нынешняя столичная власть намерена восстановить это заведение до такого состояния, которое было во времена Советского Союза – сделать мощное медицинское учреждение, которое является гордостью не только Киева, но и, возможно, всей Украины.

Она также отметила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ инициировал рассмотрение вопроса возврата 4 га земли больницы, которые были переданы под застройку объектами немедицинского назначения.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ провел встречу с коллективом Центральной городской клинической больницы, на которой пообещал не подписывать решения Киевсовета о реорганизации медицинского заведения пока досконально не изучит этот вопрос. Мэр Киева выслушал требования медперсонала сохранить статус больницы как центральной городской и сказал, что хочет, чтобы медицинские услуги больницы предоставлялись киевлянам бесплатно. Отдельно он сказал, что будет изучать вопрос по поводу нового руководителя больницы. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что собирается до принятия какого-либо решения относительно больницы обязательно провести общественные слушания и выслушать мнение киевлян, а также провести еще одну встречу со всеми врачами Октябрьской больницы.

Справка УНИАН. На сессии Киевсовета 25 октября при обсуждении вопроса реорганизации Октябрьской больницы выступил ее бывший главный врач Валентин БЕДНЫЙ (приказ об увольнении Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения от 31.08.2007 г.), который отметил необходимость сохранения территориальной и имущественной целостности больницы и сохранение ее статуса. В.БЕДНЫЙ сообщил, что больнице в этом году исполняется 132 года. Он подчеркнул, что “Центральной” больница называется не потому, что она расположена в центре города, а потому, что в ней функционируют множество отделений, где помощь больным оказывается высококвалифицированными врачами. Причем деятельность всех отделений в предоставлении помощи пациентам тесно связана между собой.