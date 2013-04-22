СЭС Украины контролирует ситуацию с птичьим гриппом

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины контролирует ситуацию с вирусом птичьего гриппа H7N9.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель руководителя СЭС, первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Александр Кравчук сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендует лишь проводить наблюдение за этим новым штаммом вируса гриппа.

А.Кравчук подчеркнул, что пока источник вируса не установлен, но точно известно, что от человека человеку вирус H7N9 не передается.

«Случаев, что вирус птичьего гриппа H7N9 передается от человека человеку, не описано. Путь передачи – от птицы человеку. Птица должна быть обязательно живой, потому что основной путь передачи – респираторный. От выдоха птицы вирус попадает в воздух, и человек, вдыхая ингаляр, который выделяет птица, может заразиться. Потому такой необходимости, как вводить ограничительные мероприятия в отношении людей, которые возвращаются из Китая, нет», - отметил А.Кравчук.

В то же время чиновник подчеркнул, что ВОЗ рекомендовала проводить наблюдение, которое распространяется согласно международным медико-санитарным правилам, на многие страны, в частности и на Украину.

«Если при наблюдении мы устанавливаем штамм гриппа А, который не можем идентифицировать, мы обязаны послать такие образцы в региональную лабораторию ВОЗ», - сказал А.Кравчук.

«Мы продолжаем наблюдение. Ситуация является стандартной как для выявления новых штаммов такого гриппа, который не передается от человека человеку. В Украине существует система мониторинга циркуляции вируса гриппа. Мы отбираем в мониторинговом режиме сыворотку крови здоровых людей, мы обязательно исследуем вирусы у людей, которые болеют тяжелыми формами респираторных заболеваний, которые попадают в реанимацию», - проинформировал первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 апреля, общее количество больных птичьим гриппом H7N9 в КНР достигло 101 человека. При этом 18 из них умерли, еще 9 выздоровели. В госпиталях на лечении остаются 74 пациента.