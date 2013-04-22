В Украине только половина родителей поддерживают вакцинацию детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо сообщила на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения, посвященной Европейской неделе иммунопрофилактики.

По ее словам, в мире один ребенок из пяти не вакцинирован, в Украине один ребенок из двух вакцинирован не полностью.

«С 2010 года в Украине наблюдается значительное снижение охвата прививками. Одной из ключевых проблем является негативное отношение родителей к вакцинации. Наши исследования показали, что только половина родителей в Украине поддерживают вакцинацию. Но все же есть тенденция к улучшению - в 2008 году поддержавших вакцинацию было 28%, в 2012 – уже 46%», - отметила Ю.Мокуо.

Эксперт подчеркнула, что прививка предупреждает 30% случаев смертей среди детей до 5 лет.

«Вакцины – безопасные. Убивают детей болезни. В частности, осложнение вследствие полиомиелита и дифтерии - сверхсложные. Мы бы хотели, чтобы родители понимали риски. Если начнутся вспышки дифтерии или полиомиелита иммунизация уже не поможет», - подчеркнула Ю.Мокуо.