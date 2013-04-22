В Украине проходит Европейская неделя иммунопрофилактики

Сегодня в Украине начинается ежегодная Европейская неделя иммунопрофилактики, которая продлится до 28 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов сегодня на пресс-конференции.

Он проинформировал, что на протяжении Недели иммунизации в регионах состоятся акции, пресс-конференции, круглые столы, посвященные актуальности иммунизации среди населения.

По словам чиновника, основным заданием иммунопрофилактики является создание популяционного иммунитета населения на 95%.

«Расходы на вакцинацию в 10 раз ниже, чем расходы на лечение инфекционных болезней. На сегодняшний день рутинная вакцинация проводится против 10 инфекционных заболеваний. Все вакцины, которые закупает Минздрав, зарегистрированы в Украине, проходят контроль качества в лаборатории, сертифицированной ВОЗ, и поступают в регионы централизовано. Большинство из них используется не только в Украине, а и во многих европейских странах», - отметил А.Толстанов.

Он подчеркнул, что вопрос иммунизации является приоритетным для Минздрава.

«Иммунизация – это безопасность. В 2012 году Минздрав удовлетворил потребность в вакцинах против полиомиелита, туберкулеза, коклюша, дифтерии и столбняка на 100%. Уровень охвата вакцинацией постепенно возрастает (в 2012 – на 20%)», - отметил А.Толстанов.