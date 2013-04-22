Завтра в Украине без осадков

Завтра, 23 апреля, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в восточных, днем и в прикарпатских областях ожидается небольшой дождь.

Ветер на Правобережье преимущественно юго-западный, на остальной территории - северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла, в западных областях 17-22°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.