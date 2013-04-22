Диета для людей со ІІ группой крови

Диета по группе крови - это способ питания, который твоему организму будет принять просто. Ведь самой природой в человеке заложена определенная предрасположенность к еде разных видов. Что одному вкусно, другому - противно, мало того, разные продукты на всех действуют по-разному. Этим вопросом в свое время занялись врач-натуропат Джеймс д`Адамо и его сын Питер, которые изобрели диету по группе крови.

В серии статей мы расскажем обо всех группах крови. О самой первой, древнейшей, которая называется «Охотник», ты можешь прочитать здесь:

Диета по группе крови : охотничья первая

Сегодня же героиней публикации стала вторая группа крови, диета которой называется «Земледелец». Поскольку люди со второй группой крови легко воспринимают растительную пищу, здесь много овощей и фруктов. Принцип прост - поскольку одинаковые продукты по-разному действуют на людей с разными группами крови, здесь собраны те, которые помогут похудеть и держать себя в форме обладательницам именно второй группы. Питайся в умеренных количествах этими продуктами, занимайся спортом, и результат не заставит себя долго ждать!

Диета по группе крови - вторая «Земледелец»

Люди со второй группой крови хорошо адаптируются к смене системы питания, обладают эффективной имунной и пищеварительной системой. Особенно полезна представителям второй группы крови вегетарианская диета.

Основу рациона в период похудения должны составлять:

Овощи

Фрукты

Молочные продукты

Крупы

Бобовые

Рыба

Кофе

Зеленый чай

Красное вино

Ограничить стоит такие продукты:

Молоко

Сахар

Отказаться стоит от таких продуктов:

Фрукты: апельсин, мандарин, бананы, ананасы

Рыба: камбала, палтус, селедка, икра, морепродукты

Черный чай

Газировка

Когда тебе удастся похудеть, дело останется за малым - нужно будет поддержать вес на диете по группе крови. Для этого включи в рацион такие продукты:

Растительные масла: оливковое, льняное, рапсовое

Соевые продукты

Разнообразные овощи

Ананасы

Откажись от таких продуктов:

Мясо

Молочные продукты

Изделия из пшеницы

Перец

Мороженое

Сахар

Масла - кукурузное и арахисовое

Диета по группе крови - советы

У обладателей второй группы крови мясо замедляет метаболизм, поэтому откажись от него. В умеренных количествах можешь включить в рацион птицу.

Избегай острой пищи, кислых ягод и фруктов, ферментированной и соленой пищи - они негативно влияют на нежную слизистую пищеварительного тракта.

Молочные продукты стоит употреблять ограниченно, а белок лучше получать из бобовых и соевых продуктов.

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