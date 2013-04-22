Беспорядок в доме провоцирует депрессию

Столичный психолог 43-летняя Татьяна Корниенко объясняет, что накопление вещей и беспорядок в доме вызывает у людей мнение, что остальное в жизни так же неупорядочено.

Из-за этого снижается иммунитет и начинается депрессия. Хоть раз в жизни болезнью страдает каждый пятый.

- Мы провели эксперимент с выбрасыванием вещей. На глазах владельцев хлам уничтожали. Замеряли деятельность их мозга.Сразу активизировался участок, который отвечает за скорость принятия решений и хорошее настроение. Его включает также движение.

Объясняет, как отличить настоящую депрессию от уныния. Есть три симптома болезни.

- Человек не хочет двигаться, мысли рассеиваются.Испытывает такую ​​сильную тоску, что начинает думать о самоубийстве. Если настроение часто ухудшается, это лишь невроз. Он возникает из-за неприятностей на работе или дома, проходит быстро.

У больных депрессией появляются фобии - страх открытых или закрытых помещений, потери родных.

Депрессия может вызвать зубную боль. Больные просят стоматологов вырвать им здоровые зубы. Недуг скрывается за болями в суставах и мышцах. Это называется артралгия. После визита к рентгенологу оказывается, что суставы здоровы.

У женщин депрессия бывает в три раза чаще, чем у мужчин. Врачи объясняют это гормональными колебаниями в организме. Недуг часто возникает из-за недостатка полезных веществ.

Депрессия бывает из-за нехватки меди. Стоит есть печень ягнят, муку грубого помола и пекарские дрожжи.Настроение зависит от выработки в мозге серотонина. Его уровень повышают богатые углеводами продукты - хлеб, кукурузные хлопья, макароны.

Рыбий жир и грецкие орехи содержат вещество омега-3. Американцы дают его пациентам, которые из-за депрессии годами живут в психбольницах. Излечивают даже тех, которым не помогли антидепрессанты.

gazeta.ua