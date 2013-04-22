Яйца: чего больше - вреда или пользы?

Яйца полезны для здоровья, подтвердили американские ученые. В ходе исследования, проведенного в университете Коннектикута, США, участники ели либо три яйца в день, либо яичный заменитель в эквиваленте. Через 12 неделю у представителей первой группы ученые отметили повышение уровня и качества молекул "хорошего" холестерина, который помогает выводить из организма жиры, не давая им откладываться на стенках кровеносных сосудов.

Другие исследования указывают на то, что натуральные яйца в рамках низкоуглеводной диеты способствуют снижению уровня воспаления в организме, характерного для людей с метаболическим синдромом. Ученые из университета Миссури, США, пришли к выводу, что у девочек подростков лучше работала сигнальная система насыщения и голода, обеспечиваемая гормонами желудка, если с утра они ели завтрак с высоким содержанием белка, в том числе, яйца. Таким образом, яйца являются идеальным завтраком, надолго утоляющим голод и дающим энергию.

Многие люди избегают яиц, поскольку в них много холестерина, однако научные исследования указывают на то, что людям без проблем со здоровьем можно без опаски есть этот продукт. Более того, как оказалось недавно, в яйце содержится на 14% меньше холестерина, чем считалось ранее. Также, естественный холестерин, содержащийся в яйцах, гораздо менее опасен для здоровья, чем насыщенные жиры, которыми полны продукты быстрого приготовления и печально известный фастфуд.