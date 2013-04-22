Кого больше - запланированных или незапланированных детей

Ос­нов­ные идеи

•Вы­бор, в ко­то­рый мы во­вле­че­ны це­ли­ком. Он ме­ня­ет на­ше внут­рен­нее со­сто­я­ние, уклад жиз­ни па­ры и наш взгляд на мир.

•Вы­бор, за ко­то­рым сто­ит очень мно­гое. На­ше бес­соз­на­тель­ное, на­ша семья, со­ци­аль­ные нор­мы вли­я­ют на на­ше ре­ше­ние.

•Вы­бор, в ко­то­рый втор­га­ет­ся про­гресс. Ме­ди­цин­ские тех­но­ло­гии рас­ши­ря­ют воз­мож­нос­ти за­ча­тия, но и со­зда­ют лож­ные на­деж­ды на от­ло­жен­ное ма­те­ринст­во.

Сей­час или по­том, имен­но с этим муж­чи­ной или жен­щи­ной, — а мо­жет быть, не рис­ко­вать, по­до­ждать с пе­ре­ме­на­ми...

С тех пор как у нас по­явил­ся вы­бор, мы серь­ез­но раз­мыш­ля­ем, преж­де чем ре­шить­ся за­вес­ти ре­бен­ка. Но зна­ем ли мы на са­мом де­ле, от­ку­да в нас это же­ла­ние?

Если бы мож­но бы­ло пре­вра­тить акт, про­дол­жа­ю­щий че­ло­ве­чес­кий род, в со­зна­тель­ный и на­ме­рен­ный по­сту­пок, это бы­ло бы од­ной из ве­ли­чай­ших по­бед че­ло­ве­чест­ва, вос­кли­цал Фрейд*. За пол­ве­ка до изо­бре­те­ния про­ти­во­за­ча­точ­ных таб­ле­ток он меч­тал о том, что­бы бе­ре­мен­ность бы­ла сво­бод­ным вы­бо­ром че­ло­ве­ка.

В 40 лет, пос­ле рож­де­ния шес­те­рых де­тей, он ре­шил пре­кра­тить сек­су­аль­ные от­но­ше­ния с же­ной, по­сколь­ку не хо­тел боль­ше ста­но­вить­ся от­цом. Вряд ли он мог пред­ста­вить се­бе всю глу­би­ну на­шей рас­те­рян­нос­ти се­год­ня, ког­да мы мо­жем ре­шать, по­явит­ся ли у нас ре­бе­нок.

Ма­ло то­го, что бла­го­да­ря кон­тра­цеп­ции мы вы­би­ра­ем мо­мент за­ча­тия, до­сти­же­ния на­уки по­зво­ля­ют про­длить де­то­род­ный воз­раст и по­бе­дить бес­пло­дие.

Пу­га­ю­щая сво­бо­да

В те­че­ние ве­ков глав­ная цель в жиз­ни муж­чин и жен­щин за­клю­ча­лась в со­зда­нии семьи и рож­де­нии де­тей: эту идею вся­чес­ки под­дер­жи­ва­ли ре­ли­гия, куль­ту­ра и со­ци­ум, раз­ра­ба­ты­вая опре­де­лен­ные пра­ви­ла и огра­ни­че­ния, за­креп­ляя за жен­щи­ной роль же­ны и ма­те­ри.

Но все из­ме­ни­лось. И глав­ная цен­ность че­ло­ве­ка се­год­ня жизнь для се­бя: са­мо­ре­а­ли­за­ция, са­мо­ак­ту­а­ли­за­ция, са­мо­поз­на­ние. Все мы в пер­вую оче­редь хо­тим со­сто­ять­ся как лич­ность. Имен­но по­это­му те­перь уже не­воз­мож­но прос­то »за­вес­ти« ре­бен­ка, для на­ча­ла нуж­но это­го за­хо­теть. А если та­ко­го же­ла­ния по­ка не воз­ник­ло, мы мо­жем ждать, иног­да до­воль­но дол­го.

Нас мень­ше, чем на­ших пред­ков, бес­по­ко­ит то об­сто­я­тельст­во, что с деть­ми мож­но и не успеть, при­ро­да огра­ни­чи­ла фер­тиль­ный воз­раст жен­щи­ны, но со­вре­мен­ная ме­ди­ци­на спо­соб­на пре­одо­леть это огра­ни­че­ние.

От­ло­жен­ное ма­те­ринст­во ста­ло нор­мой. Это свя­за­но преж­де все­го с тем, что из­ме­ни­лось вос­при­я­тие воз­рас­та, от­че­го и свой ре­про­дук­тив­ный воз­раст жен­щи­на оце­ни­ва­ет по-дру­го­му.

Кро­ме то­го, про­изо­шли две ре­во­лю­ции - при­зна­ние го­мо­сек­су­аль­ных от­но­ше­ний и уве­ли­че­ние ко­ли­чест­ва граж­дан­ских бра­ков. Парт­не­ры не то­ро­пят­ся ро­жать: они ждут, по­ка их от­но­ше­ния ли­бо со­сто­ят­ся и пе­рей­дут в офи­ци­аль­ные, ли­бо за­кон­чат­ся. Итак, мы дейст­ви­тель­но мо­жем вы­би­рать, но так ли мы сво­бод­ны в сво­ем вы­бо­ре, как хо­те­ли бы ду­мать?

Меж­ду за­яв­лен­ным и на­сто­я­щим же­ла­ни­ем за­вес­ти ре­бен­ка по­рой ле­жит про­пасть. Мож­но со­зна­тель­но че­го-то хо­теть и бес­соз­на­тель­но это­му про­ти­вить­ся. Мы ни­ког­да по-на­сто­я­ще­му не зна­ем, ка­ков вклад бес­соз­на­тель­но­го в на­ши же­ла­ния.

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