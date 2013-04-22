Кого больше - запланированных или незапланированных детей
Наше бессознательное...
Основные идеи
•Выбор, в который мы вовлечены целиком. Он меняет наше внутреннее состояние, уклад жизни пары и наш взгляд на мир.
•Выбор, за которым стоит очень многое. Наше бессознательное, наша семья, социальные нормы влияют на наше решение.
•Выбор, в который вторгается прогресс. Медицинские технологии расширяют возможности зачатия, но и создают ложные надежды на отложенное материнство.
Сейчас или потом, именно с этим мужчиной или женщиной, — а может быть, не рисковать, подождать с переменами...
С тех пор как у нас появился выбор, мы серьезно размышляем, прежде чем решиться завести ребенка. Но знаем ли мы на самом деле, откуда в нас это желание?
Если бы можно было превратить акт, продолжающий человеческий род, в сознательный и намеренный поступок, это было бы одной из величайших побед человечества, восклицал Фрейд*. За полвека до изобретения противозачаточных таблеток он мечтал о том, чтобы беременность была свободным выбором человека.
В 40 лет, после рождения шестерых детей, он решил прекратить сексуальные отношения с женой, поскольку не хотел больше становиться отцом. Вряд ли он мог представить себе всю глубину нашей растерянности сегодня, когда мы можем решать, появится ли у нас ребенок.
Мало того, что благодаря контрацепции мы выбираем момент зачатия, достижения науки позволяют продлить детородный возраст и победить бесплодие.
Пугающая свобода
В течение веков главная цель в жизни мужчин и женщин заключалась в создании семьи и рождении детей: эту идею всячески поддерживали религия, культура и социум, разрабатывая определенные правила и ограничения, закрепляя за женщиной роль жены и матери.
Но все изменилось. И главная ценность человека сегодня жизнь для себя: самореализация, самоактуализация, самопознание. Все мы в первую очередь хотим состояться как личность. Именно поэтому теперь уже невозможно просто »завести« ребенка, для начала нужно этого захотеть. А если такого желания пока не возникло, мы можем ждать, иногда довольно долго.
Нас меньше, чем наших предков, беспокоит то обстоятельство, что с детьми можно и не успеть, природа ограничила фертильный возраст женщины, но современная медицина способна преодолеть это ограничение.
Отложенное материнство стало нормой. Это связано прежде всего с тем, что изменилось восприятие возраста, отчего и свой репродуктивный возраст женщина оценивает по-другому.
Кроме того, произошли две революции - признание гомосексуальных отношений и увеличение количества гражданских браков. Партнеры не торопятся рожать: они ждут, пока их отношения либо состоятся и перейдут в официальные, либо закончатся. Итак, мы действительно можем выбирать, но так ли мы свободны в своем выборе, как хотели бы думать?
Между заявленным и настоящим желанием завести ребенка порой лежит пропасть. Можно сознательно чего-то хотеть и бессознательно этому противиться. Мы никогда по-настоящему не знаем, каков вклад бессознательного в наши желания.